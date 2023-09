Kaikki hätänumeroon soittaneet kuulivat häiriköille tarkoitetun viestin – "Aiheuttamanne häiriön takia kuulette tämän"

Nieminen kertoo, että virhe oli saatu korjattua heti havainnon jälkeen. Tarkkaa tietoa ei ole, kuinka moni soittaja on tarpeettomasti joutunut kuuntelemaan nauhoitteen ennen yhdistämistä hätäkeskuspäivystäjälle.

”Hätäkeskustoimintaa kohtaan aiheuttamanne häiriön takia kuulette tämän tiedotteen. Mikäli olette kuitenkin hätätilanteessa, jatkakaa jonottamista. Toimintanne saattaa vaarantaa kiireellistä apua tarvitsevien avunsaannin. Rikoslain 38. luvussa on säädetty tietoliikenteen häirintä rangaistavaksi. Törkeästä tietoliikenteen häirinnästä säädetty ankarin rangaistus on neljä vuotta vankeutta. Hätänumero on tarkoitettu hädässä oleville tai kiireellistä apua tarvitseville.”