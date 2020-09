Valko-Venäjän ulkoministeriltä syytöksiä länsimaille – "Kylvävät anarkiaa ja kaaosta maahamme"

– Läntiset kollegamme ovat tehneet kyynisiä lausuntoja, joissa he esittävät väitettyä huoltansa Valko-Venäjän hyvinvoinnista. Todellisuudessa on kyse anarkian ja kaaoksen kylvämisestä maahamme, Makei sanoi.

Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on sanonut, että Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan on luovuttava vallasta.

– On aivan selvää, että hänen on lähdettävä. Kyse on valtakriisistä, autoritaarisesta hallinnosta, joka ei voi hyväksyä demokratian logiikkaa ja yrittää pysyä vallan kahvassa väkisin. Lukashenkan on lähdettävä, Macron kommentoi Journal du Dimanche -lehdelle uutistoimisto AFP:n mukaan.