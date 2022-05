Valko-Venäjä siirtänyt erikoisjoukkojaan Ukrainan rajalle – Britannia: Sitoo ukrainalaissotilaita

Brittien mukaan Valko-Venäjä on siirtänyt myös ilmapuolustusta, tykistöä ja ohjusyksiköitä harjoitusalueille.

Luhanskin ja Donetskin seudulla on Ukrainan Harkovan alueen vastahyökkäyksen ohella käynnissä sodan tämän hetken merkittävin taistelu.

Venäjä on pyrkinyt rakentamaan jättimottia Iziumin ja Donetskin kaupunkien välille, mutta viimeisimpien tietojen mukaan se on luopumassa ajatuksesta. Syynä on yksinkertaisesti se, ettei Venäjä ole onnistunut läpimurron aikaansaamisessa.