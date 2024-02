Valioliigapelaajan sydän pysähtyi lähes kolmeksi minuutiksi kesken ottelun – avautui nyt tapahtuneesta: "Kuin olisi ollut keskellä ei mitään"

Lutonin ja Bournemouthin välistä ottelua ei pelattu koskaan loppuun. Lockyerin sydän pysähtyi kesken pelin ja hän makasi elottomana nurmella. Lockyer elvytettiin defibrillaattorin avulla. Nyt 29-vuotias walesiläinen on kertonut kokemastaan.

– Sydän oli pysähdyksissä kaksi minuuttia ja 40 sekuntia. He saivat sen käyntiin defibrillaattorin avulla. Olen todella kiitollinen lääkäreille ja kaikilla mukana olleille. En olisi muuten tässä tänään, Lockyer totesi.

Lockyer on edustanut Lutonia vuodesta 2020 lähtien ja hän on pelannut Walesin maajoukkueessa 16 ottelua. Nyt jalkapalloilijan tulevaisuus on hämärän peitossa.