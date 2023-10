Valioliiga-tähti pelottavassa onnettomuudessa – "Olisi voinut kuolla"

Isossa-Britanniassa Babet-myrsky on aiheuttanut laajasti vahinkoa. Tuulet ovat olleet paikoin hirmumyrskyn lukemissa ja vettä on satanut niin paljon, että useissa kaupungeissa on tulvinut pahasti. Tähän mennessä myrsky on vaatinut kolmen ihmisen hengen. Lauantaina myrskyn ennustetaan vielä riehuvan Skotlannissa.