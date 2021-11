Valioliiga-jätin pelaajille kova kurinpalautus: uusi päävalmentaja ei armahtanut debyyttivoiton jälkeen – nämä herkut asetettiin pannaan

The Athletic kertoo Conten uudistaneen laajemminkin Tottenhamin pelaajien ruokailutottumuksia. Italialaisvalmentaja uskoo kourallisen Tottenhamin pelaajista olevan ylipainoisia ja on asettanut pannaan treenien jälkeen erilaiset raskaat ruoat ja voileivät.

Ketsupin lisäksi pelaajilta on evätty majoneesit, hedelmämehut sekä öljyssä ja voissa ruoan paistaminen.

Myös harjoituskentällä on kiristetty otetta. Tottenham voitti Conten debyytissä Konferenssiliigan ottelussa hollantilaisen Vitessen, mutta seuraavan päivän harjoituksissa pelaajia ei armahdettu.

Treenissä pelataan täydellä kentällä ja 11 pelaajan ryhmityksellä ilman palloa eikä vastassa ole ketään. Pelaajille kerrotaan lähtötilanteessa, missä kuviteellinen pallo on, jonka jälkeen näiden on syötettävä sitä sen arvioidun liikkumisen mukaan. Pelaajien on samalla liikuttava kentällä kellontarkasti muiden pelaajien liikkeisiin reagoiden.