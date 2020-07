Vakoilukeskuskiistan uusi käänne: Kiina määräsi Yhdysvallat sulkemaan konsulaattinsa Chengdussa

Kiina on ilmoittanut, että Yhdysvaltain on suljettava konsulaattinsa Lounais-Kiinan Chengdun kaupungissa. Kiina ilmoitti tänään päätöksestä, joka on vastaveto Yhdysvaltain ilmoitukselle Kiinan Houstonin-konsulaatin sulkemisesta.