Väkivallanteko yksityisasunnossa Savonlinnassa

Teon kerrotaan tapahtuneen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin tiedotteen perusteella väkivaltaa on tehty teräaseella.

Tilannekeskuksen päivystyksen mukaan kyse on ollut perheväkivaltatilanteesta, mutta enempiä tietoja tässä vaiheessa asiasta ei kerrota. Epäselvää on esimerkiksi se, miten vakava väkivallanteko on ollut.