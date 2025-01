Vakava varoitus Putinin seuraavasta armeijasta: Nämä ovat neljä vaihtoehtoa

Venäjän armeija on kärsinyt suuria tappioita Ukrainassa. Sodan jälkeen on uudistumisen aika. Kysymys kuuluu, miten Kreml sen tekee.

Venäjä ei välttämättä onnistu jälleenrakentamaan armeijaansa tavoitteidensa mukaisesti.

Tästä huolimatta Kreml voi aloittaa uuden konfliktin.

Venäjän armeija tulee siis osittainkin jälleenrakennettuna muodostamaan "merkittävän uhan" Yhdysvaltojen ja länsimaiden eduille Euroopassa.

Näin arvioi Venäjän armeijan tulevaisuutta laajassa raportissaan käsittelevä yhdysvaltalainen ajatushautomo RAND Corporation.

Neljä vaihtoehtoa

RAND-ajatushautomo pitää todennäköisenä, että Venäjä tulee uudistamaan armeijaansa Ukrainan sodan seurauksena.

Venäjän asevoimilla on neljä mahdollista lähestymistapaa uudistumiseen, RAND katsoo.

Ensimmäinen vaihtoehto on niin sanottu Shoigu-suunnitelma, joka saa nimensä Venäjän entiseltä puolustusministeriltä Sergei Shoigulta.

Tiedossa ei ole, miten Shoigun siirto toisiin tehtäviin puolustusministerin paikalta vaikuttaa Shoigu-suunnitelman toteutukseen.

Siitä huolimatta RAND pitää Shoigu-suunnitelmaa kaikkein todennäköisimpänä armeijan kehitysvaihtoehtona seuraavan viiden vuoden aikana.

Venäjän uskotaan pyrkivän suurentamaan armeijaansa Ukrainan sodan päättymisen jälkeen.STELLA Pictures

Sen ytimessä on ajatus, että pienten konfliktien sijaan Venäjän asevoimien täytyy olla valmis suuriin sotiin erityisesti puolustusliitto Naton maita vastaan.

Tältä osin suunnitelma eroaa suuresti niistä uudistuksista, joihin Venäjän asevoimat keskittyi ennen Ukrainan sotaa.

Suunnitelma on yritys yhdistää suuri massa-armeija teknologisiin kehitysaskeleisiin ja parempaan koulutukseen, RAND kirjoittaa.

RANDin mukaan Shoigu-suunnitelma painottaa Venäjän armeijan suurentamista pohjoisessa Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisen myötä.

Myös Suomen sotilastiedustelu arvioi tammikuussa julkaistussa raportissaan Venäjän todennäköisesti liki kolminkertaistavan Suomen lähialueilla olevien sotilaidensa määrän tulevaisuudessa.

Laajemmin Suomen sotilastiedustelun arvioista voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.

Hyökkäyssota Ukrainassa ei ole sujunut Kremlin toiveiden mukaisesti. Nähtäväksi jää, millaisia johtopäätöksiä Venäjän armeija ongelmistaan lopulta tekee.STELLA Pictures

Valmius suurempiin taisteluihin

Toinen kehitysvaihtoehto on Venäjän armeijan määrällistä taistelukykyä painottava suunnitelma, joka katsoisi osittain menneisyyteen.

Suunnitelma painottaisi pakollista asepalvelua, liikekannellepanoa, ydinaseita ja voimakasta aseteollisuutta. Laatuun ei niinkään satsattaisi, mutta massa lisääntyisi.

Suunnitelman mahdollinen kompastuskivi on, että se vaatii selvästi nykyistä suuremman armeijan Venäjälle.

Suomen sotilastiedustelun mukaan Venäjän tavoite on kasvattaa armeijansa kokoa 350 000 sotilaalla, jolloin joukkojen kokonaisvahvuus olisi 1,5 miljoonaa ihmistä.

RAND-ajatushautomon visioimassa suunnitelmassa armeijan koko kasvaisi todennäköisesti vielä reilusti tätä enemmän.

RAND arvioikin, ettei Venäjällä todennäköisesti riitä sen enempää sotilaiden kuin kalustonkaan suhteen voimavaroja armeijan valtaisaan kasvattamiseen.

– On epävarmaa, voivatko Venäjän nykyiset rekrytointi-, palkkaus- ja liikekannallepanokäytännöt tuottaa tarpeeksi sotilaita laajamittaiseen taisteluun Naton maita vastaan, RAND toteaa.

Epäsuora tuli on näytellyt suurta roolia myös Ukrainassa. Ammusten kulutus on ollut valtavaa ja Venäjä on ostanut täydennystä esimerkiksi Pohjois-Koreasta.STELLA Pictures

Näistä pulmista huolimatta suunnitelmassa on seikkoja, jotka saattavat erityisesti miellyttää Kremliä.

Yksi näistä on eittämättä se, että se loisi edellytyksiä valmistautua suurempiin taisteluihin.

Toisekseen Venäjän kyky armeijan teknologialoikkaan on todennäköisesti lähitulevaisuudessa rajallinen. Näin ollen massaan panostava vaihtoehto voisi olla sekä taloudellisesti että teknologisesti Moskovan saavutettavissa.

Vaikka suunnitelmassa on kaikuja menneisyydestä, ei se olisi täysi loikka historiaan. Paketti sisältäisi myös uudistuksia, joita Venäjä on jo Ukrainan sodan aikana tehnytkin, RAND muistuttaa.

Venäjä on esimerkiksi Ukrainan tapaan ottanut droonit tehokkaaseen käyttöön sodan aikana.

"Ammattilaisten saaret"

Kolmas vaihtoehto olisi tehdä tavallaan jälleen se uudistus, jonka Venäjän armeija kävi läpi ennen suurhyökkäystään Ukrainaan.

Venäjä pienensi armeijaansa, mutta sen iskukykyä pyrittiin vahvistamaan. Tässä vaihtoehdossa laatua lisättäisiin määrän kustannuksella.

Uusintayritys painottaisi niitä seikkoja, joita ei aiemmin syystä tai toisesta onnistuttu kunnolla uudistamaan tai joiden uudistamiseen ei ollut niin paljon voimavaroja kuin alun perin tarkoitettiin.

RAND pitää tätä uudistumisvaihtoehtoa "hyvin epätodennäköisenä".

Kremlin suhde Natoon on vihamielinen, minkä lisäksi Suomen ja Ruotsin liittyminen puolustusliittoon on lisännyt tarvetta Venäjän armeijan koon kasvattamiseen.

Lisäksi asiantuntija-arvioiden mukaan Venäjällä on ongelmia parantaa asevoimiensa teknologian tasoa laajalla rintamalla, mikä tekisi tästä vaihtoehdosta vaikean toteuttaa.

Venäjän kuitenkin uskotaan huomanneen Ukrainassa, että länsiteknologia on venäläistä parempaa, mikä saattaa innostaa Venäjää nojaamaan kohti tätä vaihtoehtoa.

Onkin mahdollista, että Venäjän asevoimiin muodostuu "ammattilaisten saaria", RAND katsoo. Näissä piireissä laatu arvotettaisiin määrän edelle.

RAND-ajatushautomo ei usko korkean teknologian olevan Venäjän vahvuus tulevaisuudessa.STELLA Pictures

Suuri mullistus?

Neljäs vaihtoehto olisi suurin mullistus ja se tarkoittaisi suuria institutionaalisia uudistuksia Venäjän asevoimiin ja käytännössä muuttaisi Venäjän armeijan toimintaa joko läntiseen tai kiinalaiseen suuntaan.

Armeijan koko todennäköisesti pienenisi, mutta laatu lisääntyisi.

RAND pitää tätä neljättä vaihtoehtoa kaikkein epätodennäköisimpänä. Se vaatisi sekä asevoimien kulttuurin että organisaation mullistamista.

Venäjän tulevaisuudessa näkyvät teknologiset ja taloudelliset haasteet vaikeuttavat entisestään tämän vaihtoehdon toteuttamista.

Jos Moskova kuitenkin päättäisi isosti myllätä armeijansa, olisi hyvin kyseenalaista, onnistuisiko tämä menestyksekkäästi ainakaan lähivuosikymmenien aikana, RAND toteaa.

Vaihtoehto on näistä seikoista huolimatta pohtimisen arvoinen, RAND katsoo. Näin siksi, että useat seikat voivat saada Venäjän mullistamaan radikaalisti puolustustaan.

Tällainen asia voisi olla Venäjän kannalta katastrofaalinen käänne Ukrainassa yhdessä "epäpätevien johtajien aallon" kanssa.

Tämän tyyppiset suurimittaiset uudistukset on usein tehty merkittävien uhkien edessä tai muiden mullistusten vaikutuksesta, eivätkä ne tyypillisesti ole onnistuneet, RAND katsoo.

Presidentti Putinin johdolla Venäjä on pyrkinyt pitämään maan talouden kasvussa pumppaamalla rahaa sotateollisuuteen.STELLA Pictures

Sota määrää suunnan

Sitä, miten Venäjän asevoimat uudistuvat, ei vielä tiedetä.

Kremlissä valittavan vaihtoehdon määrittää pitkälti se, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy. Se kun osaltaan vaikuttaa niihin oppeihin, jotka Venäjän asevoimat sodasta sisäistävät, RAND arvioi.

RANDin mukaan Moskovan ratkaisu tulee todennäköisesti olemaan jonkinlainen yhdistelmä ajatushautomon neljästä vaihtoehdosta.

Jos Venäjä häviää sodan Ukrainassa, voivat uudistukset olla suurempia kuin siinä tapauksessa, että sota päättyy Kremlin kannalta hyväksyttävästi.

Sota ei ole sujunut Venäjän alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti, mutta siitä huolimatta asevoimien täysremonttia on vaadittu vähänlaisesti.

RAND myös uskoo, että Venäjän suhde sen keskeisiin yhteistyökumppaneihin eli ennen kaikkea Kiinaan, mutta myös Iraniin, Valko-Venäjään ja Pohjois-Koreaan tulee vaikuttamaan siihen, millaiseksi Venäjän armeija muovautuu.

Venäjän puolustusministerillä Andrei Belousovilla riittää töitä.AOP

Kremlillä "monia vaihtoehtoja"

Länsimaille RAND-ajatushautomolla on varoitus.

Tällä hetkellä länsi keskittyy tarkkailemaan, kuinka nopeasti Venäjä pystyy kokoamaan armeijansa uudelleen ja näin ollen olemaan taas "merkityksellinen uhka" länsimaille.

Vaikka tämä on tärkeää, on RANDin mukaan myös Venäjän asevoimien jälleenrakennuksen luonteen selvittäminen välttämätöntä, jotta saadaan kattava kuva Venäjän tulevien joukkojen todennäköisistä piirteistä.

RAND pitää myös vahingollisena ajatusta, että Venäjän armeijan jälleenrakentamisella uskottaisiin olevan jokin tietty alkamis- ja loppumispäivä.

Jälleenrakentaminen on todennäköisesti jatkuva prosessi, joka tulee kestämään vähintään seuraavan vuosikymmenen, RAND arvioi.

Venäjän kyky tehdä suuria hyökkäyksiä on todennäköisesti rajoittunut seuraavan vuosikymmenen aikana, mutta Kreml voi silti pitää muut vaihtoehdot auki.

Venäjällä kun on käsissään taistelukokemusta kerryttäneet joukot ja komentajat sekä merkittävä strategisten aseiden arsenaali ydinkärjistä lähtien.

– Ne voisivat tarjota Kremlille monia vaihtoehtoja epäsuotuisten kehityskulkujen torjumiseksi sen lähialueilla, RAND arvioi.

Arvaamaton uhka

Ajatushautomon mukaan Ukrainan sota on paitsi paljastanut Venäjän armeijan pulmia, niin osoittanut myös puolustusliitto Naton ajattelussa ongelmia.

Näin ennen kaikkea siksi, että tulevaisuuden mahdollisissa sodissa tarvitaan huomattavasti enemmän kalustoa kuin aiemmissa viime aikojen konflikteissa.

Vaikka osa Venäjän tulevista uudistuksista saattaakin näyttää paluulta menneisyyteen, voivat ne RAND-ajatushautomon mukaan tehdä venäläisjoukoista vaarallisempia vastustajia Yhdysvalloille ja sen liittolaisille.

– Venäjän armeija saattaa muodostaa arvaamattoman uhan ja nojata entistä enemmän kyvykkyyksiin ja järjestelmiin, joita ei ole aiemmin suosittu, RAND toteaa.

