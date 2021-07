Vakava vaaratilanne Helsinki-Vantaalla: Drone lensi satojen metrien korkeudessa lähellä nousussa olleen lentokoneen siipeä

– Suurempi lennätyskorkeus edellyttää ilmaliikennepalveluntarjoajan lupaa. Dronen lennättäjällä ei ole ollut lennonjohdon lupaa lennättämiseen. Lentokoneen siipeen osuva lennokki voi aiheuttaa suurta vahinkoa, ja tilanne on ollut erittäin huolestuttava, kertoo johtaja Jari Pöntinen tiedotteessa.

Ilmailua on eräissä osissa Suomea rajoitettu kielto- ja rajoitusalueilla, ja niillä myös dronejen lennättäminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Pysyvistä ilmailun kielto- ja rajoitusalueista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista.