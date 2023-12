Väite rankasta riidasta TPS-kulisseissa – näin vastaa Petrus Palmu

Toissa kaudella SM-liigan runkosarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi Jukureissa valittu Petrus Palmu teki paluun kotimaan pääsarjaan ja TPS:ään. Palmu on kiekkoillut seurassa aiemmin vuosina 2017–19.

Suurta vastuuta ja roolia kantava Palmu teki kauden kuuteen ensimmäiseen otteluun tehot 4+4=8. Sittemmin etenkin maalintekopuoli on sakannut pahasti. Kaikkiaan viidesti osunut Palmu on nyt pelannut 14 ottelua ilman täysosumaa.

Tomi Natri /All Over Press

Palmu on 26 pelaamassaan ottelussa saalistanut kuitenkin 17 tehopistettä. Hän on TPS:n sisäisessä pistepörssissä toisena. Edellä on Markus Nurmi.