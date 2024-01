Vainajia kuljetetaan Suomessa edestakaisin kunnasta toiseen: "Ruumishuoneisiin tarvitaan lisätilaa"

– Ne tulevat myös pysymään käytössä tilan tarpeen kasvun vuoksi, kunnes saamme käyttöön uudet, keskitetyt vainajatilat. Niiden on määrä valmistua vuonna 2026.

Pikkaraisen mukaan Helsingin kaupungin sairaaloissa on ollut vainajien säilytyksessä "kohtalaisen ruuhkaista".

Venynyt viimeinen matka

Suomalaisten viimeinen matka kestää nyt pitkään etenkin yhdestä syystä: väestö on ikääntynyt ja ikääntyy edelleen.

– THL:n tiedoista on ilmennyt, että kuolleisuus on ollut tässä vuodenvaihteessa koholla. Taustalla on väestön ikääntyminen ja varmasti monet muutkin syyt. Iäkkäiden kuolleisuuteen ovat vaikuttaneet erityisesti infektiot, sanoo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan sote-palvelujen hallintoylilääkäri Jutta Peltoniemi.