Vain kolmasosa briteistä kannattaa eroa Euroopan unionista ilman sopimusta

Ainoastaan 34 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaa viime kuussa nimitetyn pääministerin Boris Johnsonin rysäyttävän Britannian ulos EU:sta ilman sopimusta. Tulos on lehden mukaan ristiriidassa Johnsonin aikaisempien lausuntojen kanssa. Hän on kertonut, että hänellä on valtuutus sopimuksettomaan eroon.