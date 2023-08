Vaikean lapsuuden kokenut Maria Guzenina sai apua tanssista – TTK-ohjelmaan osallistumisen takana tärkeä viesti

Tanssisyksy on jälleen alkamaisillaan, kun Tanssii Tähtien Kanssa -suosikkiohjelma palaa televisioruutuihin uuden tuotantokauden voimin. Tulevalla TTK-kaudella tanssiparketille hyppää 11 tähtioppilasta, joista yksi on kansanedustaja Maria Guzenina (sd.).

– Minulla oli vaikea lapsuus, ja huomasin silloin nuorena, miten tanssi vapautti kehoa. Jos olet ahdistunut, niin tanssi. Ei tarvitse kuin hytkyä, niin tulee vähän parempi olo. Tai jos on vihainen, niin yritäpä tanssia. Se viha sulaa tanssiessa, on mahdotonta pitää tanssia yllä ja olla samaan aikaan vihainen, hän sanoo.

Guzenina tutustuu tanssin saloihin Sami Heleniuksen johdolla. Hän kuvaa hänen ja tanssinopettajansa tulevan mainiosti juttuun ja kehuu kyseessä olevan taitava ammattilainen, jolla on tuloksia tuottava tapa valmentaa ja opettaa.

– Taidamme molemmat luottaa toisiimme. Minulla on jo näiden ensikosketusten puitteissa sellainen tunne, että puhumme samaa kieltä. Tykkään Samin huumorintajusta ja hänen "pilkkeestään". Sami on niin lempeä ja ystävällinen, hän kuvailee.

Vaikka Guzenina on tottunut työnsä kautta olemaan julkisuuden valokeilassa, on hänen mukaansa TTK:ssa eri tavalla ihmisten silmien alla. Formaatissa kun on pakko astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle.