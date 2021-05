Väijytys, jossa kaikki meni pieleen – näin FBI:n agentti W. Carter Baum kohtasi loppunsa pahamaineisen ”Baby Face” Nelsonin luodeista

Yhdysvaltojen keskusrikospoliisi FBI halusi napata jengiin. Kun he saivat Little Bohemian majatalon emännältä tiedon, että jengi kokoontui heidän majatalossaan, FBI valmistautui piiritykseen.

Moni jengin jäsenistä oli hoksannut etukäteen, mitä oli tapahtumassa ja he olivat paenneet paikalta.

Kuva Little Bohemian Lodgesta vuodelta 1934

Agenttien vaatetus oli tuohon aikaan hyvin siisti. Kuvassa FBI:n agentti on kentällä kuuntelemassa puhelimen kautta ohjeistuksia.

Baum ja hänen työparinsa huomasivat, että pihassa on tuttu auto, joka kuului paikalliselle. He menivät lähemmäs tiedustelemaan auton kuskilta, olivatko he nähneet rikollisjengin jäseniä.