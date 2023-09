Vaasassa kaahailleen auton kyydissä ollut mies vangittiin – epäillään pakottaneen kuljettajan pakenemaan poliisia

Miehen epäillään pakottaneen auton kuljettajan pakenemaan poliisia. Poliisin mukaan on syytä epäillä, että kuljettaja on ennen kaahailua ollut useamman päivän tilanteessa, josta hän ei ole päässyt poistumaan.



– Autoa kuljettaneen henkilön vapautta poistua tilasta on rajoitettu, ja hänet on pakotettu ajamaan poliisia karkuun, Lukkarinen sanoo.



Autoa kuljettanutta miestä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.



Poliisin käsityksen mukaan kuljettaja ja vangittu tiesivät toisensa jollakin tavalla entuudestaan, mutta eivät tunteneet toisiaan kovin hyvin. Lukkarisen mukaan on kyse täysi-ikäisistä, "ei kovin nuorista" miehistä.