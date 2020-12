Vaasan ja Uumajan välillä kulkeva Wasa Express myytiin Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin

Wasa Expressin korvaava Aurora Botnia -alus on rakenteilla Rauman telakalla, ja sen on määrä aloittaa liikennöinti toukokuussa.

Vuonna 1981 Wärtsilän telakalla rakennettu Wasa Express on liikennöinyt Vaasan ja Uumajan välillä. Alus on 141 metriä pitkä, ja sillä on tilaa 915 matkustajalle. Se siirtyy Punaiselle merelle heti kun korvaava alus on alkanut liikennöidä reitillä.