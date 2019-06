Poliisikoulutukseen haki ennätysmäärä ihmisiä – koulutuksiin haki jopa 5000 henkilöä: "Tämän vuoden hakijamäärä on suurin ikinä"

Vuoden 2019 koulutuksiin haki yli 5000 henkilöä. Poliisin tutkintoon on tarjolla paikkoja tänä vuonna 400, joten yhtä paikkaa kohden hakijoita on peräti 13.

– Tämän vuoden hakijamäärä on suurin ikinä poliisin peruskoulutukseen. Parina viime vuonna hakijoita on ollut noin 4000, joten kiinnostuksen nousu on merkittävä, rehtori Kimmo Himberg kertoo tiedotteessa.