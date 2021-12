Uutta materiaalia kiinalaisesta tennispelaajasta Peng Shuaista ilmestyi – yksityiskohta videossa herättää epäilyksen

Tennispelaaja Peng Shuain tilanne Kiinassa on ollut yksi urheilumaailman polttavista puheenaiheesta tänä talvena.

Pengin vointi on aiheuttanut huolta viimeisen kuukauden aikana. Vaikka hänet on nähty esiintyvän tipoittain julkaistuilla videoilla, epäilys hänen vapaudenriistostaan on pysynyt länsimaissa vahvana.