Uusi opetusministeri Adlercreutz: hallitus aikoo rajoittaa puhelinten käyttöä kouluissa

Uusi eurooppa- ja omistajaohjausministeri Strand on kolmannen kauden kansanedustaja Vaasasta.

"Lukeminen on oppimisen perusta"

Uusi opetusministeri Adlercreutz kertoi nimityksen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että opetusministerin salkku on tulevaisuuden kannalta tärkeä, koska kouluissa rakennetaan ihmisten henkistä hyvinvointia ja pitkällä aikavälillä myös taloudellista. Suomen koulujen vahvuus ovat osaavat ja hyvin koulutetut opettajat.

– Lukeminen on kuitenkin kaiken oppimisen perusta. Lukemisen kautta muodostetaan omaa maailmankuvaa ja sillä mahdollistetaan uuden oppiminen, hän sanoi.

Toiseksi haasteeksi Adlercreutz mainitsi koulujen sisäisen ja välisen eriytymisen eli segregaation. Hänen mukaansa keskeinen kysymys on se, miksi pojat eivät viihdy ja pärjää kouluissa niin hyvin.

– Erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset kokevat huomattavasti enemmän häirintää kuin muut lapset. Tämäkin ongelma meidän on nähtävä ja siihen on tartuttava.

Adlercreutz nosti esille myös älypuhelimet ja niiden vaikutuksen kouluissa. Hallitukselta on hänen mukaansa tulossa lähiaikoina esitys, jolla on tarkoitus rajoittaa älypuhelinten käyttöä kouluissa. Tarkoituksena on tarjota opettajille lisää työkaluja siihen, että kouluissa pystytään paremmin keskittymään oppimiseen.