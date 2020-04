Uudenmaan rajojen aukeaminen ei näkynyt ryntäyksenä mökkiläisten suosimalla pysähdyspaikalla – liikenteen määrässä "pieni ero"

Esimerkiksi Nelostiellä Mäntsälän kohdalla pohjoiseen meni perjantaina puoli viiden aikaan iltapäivällä tuhat autoa tunnissa, kun normaali automäärä on kolmetuhatta autoa, kertoo liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki Tieliikennekeskuksesta STT:lle.

Sauramäen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Heinolan ja Helsingin ja Hämeenlinnan välillä on ollut pientä nousua liikennemäärissä, mutta autojen määrä on ylipäätään niin paljon vähäisempi nyt kuin ennen koronavirusrajoituksia, että liikenteen lisääntymistä ei paljaalla silmällä välttämättä edes huomaa.

Tieliikennekeskus ei ollut vielä perjantaina koonnut saman päivän lukuja, mutta torstaina Uudenmaan ulosmenoväylillä liikenne oli Sauramäen mukaan 50 prosenttia normaalitilannetta vähäisempi. Silloin kuin Uudenmaan sulku oli päällä, ulosmenoväylien liikennemäärä on ollut 60–70 prosenttia normaalia vähäisempi.

– Pieni ero on tullut siihen, kun rajoitukset olivat voimassa. Mutta liikennemäärissä on aina muistettava se, että vaihtelua on viikonpäivienkin välillä. Sääolosuhteetkin vaikuttavat aika paljon.