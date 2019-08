Useita poliiseja haavoittunut ampumisessa Philadephiassa

Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin kuusi poliisia on haavoittunut ampumisessa. Kenenkään vammat eivät tiettävästi ole hengenvaarallisia. Yksi poliiseista on saanut osuman päähänsä, mutta hän on tajuissaan, kertoo paikallismedia Philadelphia Inquirer. Toista poliisia on puolestaan ammuttu käteen.