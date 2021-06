Useita henkilöitä kuljettanut moottorivene ajoi karille Helsingin edustalla – Merivartiosto "epäilee alkoholin osuutta asiaan"

– Saimme noin kello 15.10 ilmoituksen veneeltä, että he ovat ajaneet kiville. Veneessä oli yhteensä kuusi henkilöä, joista kaksi olivat lapsia. Paikkatieto oli aluksi hieman heikko, sillä he eivät osanneet sitä meille tarkkaan kertoa. Alueelle lähti pelastusyksikkö etsimään venettä. Pyysimme heitä vielä laukaisemaan hätäsoihdun, mutta sen sijaan he laukaisivat punaisen hätäraketin, jonka avulla toki paikansimme heidät hyvinkin nopeasti, Suomenlahden merivartiostosta kerrotaan.