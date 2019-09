USA:n valtavaan opioidikriisiin alustava sopu – hinta jopa 12 miljardia dollaria

Useat osavaltiot ja muun muassa yli 2 000 kaupunkia ja piirikuntaa on haastanut Purdue Pharman oikeuteen eri puolilla Yhdysvaltoja yrityksen osallisuudesta maata piinanneeseen opioidikriisiin.

Osavaltiot ja kaupungit ovat syyttäneet Purdue Pharmaa siitä, että sen opioidipohjainen OxyContin-kipulääke on merkittävästi pahentanut opioidikriisiä etenkin kriisin alkuvuosina. Jo vuonna 2007 yhtiö ja kolme sen johtajaa myönsivät syyllisyytensä siihen, että ne ovat johtaneet lääkäreitä ja yleisöä harhaan opioidilääkkeensä turvallisuudesta.

Yhdysvalloissa on vuodesta 1999 kuollut yli 200 000 ihmistä opioidipohjaisten reseptilääkkeiden yliannostukeen, kertoo Washington Post liittovaltion tilastojen perusteella. Lisäksi yhtä monen arvioidaan kuolleen heroiinin ja laittoman synteettisen opioidin, fentanyylin yliannostukseen.

Konkurssi, mutta ei rikkomusten myöntämistä



Washington Postin mukaan alustavan sopimuksen hinta on arviolta kaikkiaan 10–12 miljardia dollaria eli noin 9–11 miljardia euroa. Sopimuksen mukaan Purdue Pharman omistava Sacklerin perhe luopuisi yhtiöstä ja maksaisi itse suoraan kolme miljardia dollaria.

New York Timesin tietojen mukaan yrityksen tulee lisäksi hakeutua konkurssiin. Yritys on määrä hajottaa ja sen raunioille perustaa uusi yritys, joka jatkaisi lääkekauppaa, myös parjatun OxyContinin myymistä. Tulevista voitoista yritys maksaisi korvauksia oikeuskanteiden asianomistajille.

– Purdue Pharma jatkaa työskentelyä kaikkien asianomistajien kanssa kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi opioidioikeudenkäyntiinsä. Ratkaisu tuo miljardeja dollareita ja elintärkeitä opioidiyliannostukselta pelastavia lääkkeitä niille maamme yhteisöille, joita opioidikriisi on koskettanut, yhtiö sanoi lausunnossaan.

Osa osavaltioista ei valmis sopimaan



Washington Postin mukaan kaikki yrityksen kimpussa olevat osavaltioiden yleiset syyttäjät eivät kuitenkaan ole aikeissa hyväksyä sopimusta. Tyytymättömien joukossa ovat muun muassa Kalifornian, New Yorkin ja Pohjois-Carolinan osavaltiot. Osa syyttäjistä on muun muassa sitä mieltä, etteivät Sacklerit anna riittävästi omasta muhkeasta pussistaan, joka on kasvatettu lähes kokonaan OxyContinin myynnillä.