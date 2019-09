UPM vähentää Raumalta noin 180 työpaikkaa mutta investoi toisaalle – UPM:n työpaikat lisääntyvät Venäjällä

– Me myös maksetaan merkittävä määrä veroja, kymmeniä prosentteja Tshudovon verotuloista tulee tältä tehtaalta, Kekki lisää. Parin vuoden takainen tieto kertoo että jopa 40 prosenttia Tshudovon verotuloista tulee UPM:ltä.

Rauman irtisanomiset kuitenkin kertovat korutonta kieltä koko paperiteollisuuden muutoksesta: Painopaperin kysyntä vähenee nopeasti - noin viiden prosentin vuosivauhtia. Samanaikaisesti rakentamisella ja pakkaamisella menee edelleen hyvin. UPM:llä on myös kunnianhimoinen suunnitelma laajentaa toimintaansa Urugyayssa, jonne on suunnitteilla uusi sellutedas. Yhtiöllä kokonaisuutena menee hyvin ja investointivaraa on.