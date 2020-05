Unkarin korkein oikeus: Kouluerottelun uhreiksi joutuneille romanilapsille maksettava taloudellisia korvauksia

Korkeimman oikeuden ratkaisu vahvisti paikallisen oikeusistuimen viimevuotisen päätöksen. Päätöksen mukaan noin 60 romanilapsen perheille on maksettava taloudellisia korvauksia, koska lapsia opetettiin koulussa erillään muista lapsista.

Maan pääministeri Viktor Orban on julistanut ratkaisun olevan ”epäreilu”. Hänen mukaansa korvauksen pitäisi koostua sen sijaan harjoituksista ja lisäopetuksesta.

Lisää ennakkoluuloja



Oppilaiden erottelu etnisen taustan vuoksi on laitonta Unkarissa, mutta sitä tapahtuu laajalti, erityisesti alueilla, jossa on suuria määriä romaniväestöä. Romanit ovat Unkarin suurin etninen vähemmistö. Unkarin 9,7 miljoonan ihmisen väestöstä romaneja on noin seitsemän prosenttia.