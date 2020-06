United Brotherhood -johtaja kertoi oikeudessa olevansa ruumisarkkumyyjä ja talonrakentaja sekä harjoittaneensa velanperintää – kiisti kaikki syytökset huumekaupoista

Satu Andersson on Vuosaaren palkkamurhasta tuomitun ja pitkään alamaailmassa vaikuttaneen Raimo Anderssonin leski. Andersson on aiemmin tuomittu vuosiksi vankilaan amfetamiinista, jonka välittämisestä Holopainen on nyt syytteessä. Tuomio ei ole lainvoimainen.Anderssonia on määrä kuulla todistajana tänään.