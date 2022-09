Uniper-ratkaisu olisi Suomelle toiseksi paras skenaario, asiantuntija arvioi – mikä olisi ollut paras?

Kansainväliselle medialle on tihkunut tietoja, että Saksa olisi kansallistamassa Uniperin. Fortum ei ole vielä tullut julkisuuteen tietojen kanssa.

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Fellerin mukaan tilanne on Suomen kannalta toiseksi paras skenaario.

Fellerin mukaan sopimus on Saksan näkökulmasta kallis. Uniper-kaupassa on Suomen rahaa kiinni 15 miljardia euroa. Se, kuinka paljon summasta saadaan takasin, on vielä epäselvää.