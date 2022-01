Ulkoministeri Pekka Haavisto korostaa Etyjin roolia Ukrainan konfliktin ratkaisussa – Venäjä torjuu EU:n ja Etyjin neuvottelijoina

– Suomelle olisi ollut tärkeää se, että myös Etyj on mukana näissä neuvotteluissa. Etyjissä on mukana 57 eurooppalaista maata, joilla on intressi Euroopassa, ja olemme tätä Etyj-raidetta pitäneet sen takia hyvin tärkeänä, Haavisto totesi.

Lavrov: Ei EU:lle ja Etyjille

Venäjä vaatii muun muassa, ettei Nato laajene itään, ja että sotilasliitto vetää joukkonsa entisistä sosialistisista Euroopan maista. Länsimaiden kanta on, että kaikilla mailla on oikeus päättää itse turvallisuusratkaisuistaan.

Hyötyykö Norjan yhteistyöstä Suomen kanssa?

– Meillä on Suomen kanssa parempi koordinaatio kuin aiemmin. Meillä on yhteisiä sotaharjoituksia. Nämä ovat hyvin tärkeäitä Norjalle. Meillä on sama lähestymistapa: matala jännite ylhäällä pohjoisessa. Se on meidän molempien maiden etu.