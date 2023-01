Ulkoministeri Haavisto lopetti veikkaamisen Nato-prosessin aikatauluista – "Olemme Turkin ja Unkarin armoilla"

Haavistolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, mihin saakka Suomi on valmis odottamaan Ruotsia, mikäli yhteistä säveltä Ruotsin ja Turkin välille ei löydy. Hän painotti heinäkuun Naton huippukokouksen tärkeyttä, mutta ei ottanut kantaa tarkemmin prosessin etenemisen aikaraameihin.

Yksi syy tähän on se, että Turkin lisäksi myös Unkari täytyy vielä lepytellä. Turkin kanssa prosessi etenee, mutta ”Unkarin suunnalta ei ole kuulunut mitään uutta”.

– Tässä on tullut varovaiseksi veikkaamaan mitään aikataulua – aika monta veikkausta on mennyt pieleenkin tässä. Unkarinkin kanssa on ollut monta eri aikataulua, Haavisto myönsi.