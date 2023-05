Ukrainasta uusi ehdotus: Venäjälle perustettava demilitarisoitu vyöhyke sodan jälkeen

"Tämä on toive, mitä Venäjä haluaa"

Hänen mukaansa Zelenskyi kertoi aiemmin tässä kuussa G7-maiden kokouksessa, että Ukrainan suunnitelma on ainoa tie rauhaan.

– Jos aloitat neuvottelut Venäjän kanssa, kun osa alueistasi on miehitetty, se tarkoittaa konfliktin jäädyttämistä. Tämä on narratiivi ja toive, mitä Venäjä haluaa. Idea, jota he haluavat (että vetäytymistä ei vaadita neuvottelujen aloittamiseksi), Zhovkva sanoi.