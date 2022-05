Ukrainan vilja halutaan saada liikkeelle – ministeri Kurvinen: Ostamista helpottavia päätöksiä tulossa lähipäivinä

– Akuutti asia on niin sanottujen solidaarisuuskäytävien luominen. Ukrainassa ovat viljavarastot täynnä, ja siellä on uutta satoa tulossa. On aivan keskeistä maailmanlaajuisen ruokaturvan kannalta, että Ukrainan vehnä saadaan liikkeelle, Antti Kurvinen sanoi STT:lle EU:n maatalousministereiden kokouksen jälkeen tänään tiistaina.