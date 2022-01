Ukrainan tilanne huolestuttaa New Yorkin Pikku-Ukrainassa – Yhdysvalloilla myös omat motiivinsa kriisissä

MTV Uutisten haastatteleman tutkijan mukaan Yhdysvallat tietää keskeisen roolinsa Euroopan turvallisuudessa ja sillä on myös omat intressinsä Ukrainan kriisissä.

New Yorkin ukrainalaisten naapurustossa Ukrainan tilanne on monen huulilla. Pentagon on varoittanut Venäjän lisävarustelusta Ukrainan rajalla.