Ukrainan presidentti pyysi Kanadan parlamentilta todellista tukea: "Koko joukko perheitä on kuollut. Jokainen yö on kauhea yö"

– Emme me paljoa pyydä. Pyydämme oikeutta, todellista tukea joka auttaisi meitä selviämään ja puolustamaan maatamme, pelastamaan henkiä, presidentti sanoi.

– Tiedän, että te kaikki tuette Ukrainaa, mutta haluaisin teidän ymmärtävän, mitä me koemme joka päivä. Kuvitelkaa miltä tuntuisi, jos teidän rakennuksianne ja muistomerkkejänne pommitettaisiin samalla tavalla kuin meidän. Koko joukko perheitä on kuollut. Jokainen yö on kauhea yö.