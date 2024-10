Ukrainan armeijan ex-komentaja: Pitkittyneestä sodasta Venäjää vastaan ei ole ulospääsyä

Ukrainan asevoimien entinen komentaja ja maan nykyinen Britannian-suurlähettiläs Valeri Zaluzhnyi sanoi torstaina puheessa, että Ukrainan on liki mahdotonta päästä ulos pitkittyneestä sodasta Venäjää vastaan. Ukrainalaislehti Kyiv Independentin tietojen mukaan Zaluzhnyi sanoi näin brittiläisessä Chatham House -ajatushautomossa pitämässään puheessa.



Puheessaan Zaluznyi toisti aiemminkin julkisesti esittämänsä kannan, että Ukrainan viimevuotinen vastahyökkäys epäonnistui, koska Ukrainan läntiset tukijamaat eivät toimittaneet maalle tarpeeksi aseita.



– Tämän seurauksena päädyimme pitkittyneeseen sotaan. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että ulospääsyn löytäminen tästä pitkittyneestä sodasta on liki mahdotonta, Zaluzhnyi sanoi lehden mukaan.



Suurlähettilään puhetta ei ollut lähtökohtaisesti tarkoitettu julkiseksi, sillä Chatham House -ajatushautomon sääntöjen mukaan sen keskustelutilaisuuksiin osallistuvat saavat käyttää tietoja julkisesti, mutta eivät saa kertoa nimeltä, kuka kommentit esitti.



Zaluzhnyin ollessa vielä komentajana hänen välinsä maan poliittiseen johtoon tulehtuivat muun muassa julkisuudessa esitettyjen kommenttien vuoksi. Zaluzhnyi tunnusti vastahyökkäyksen epäonnistuneen ja sodan päätyneen pattitilanteeseen jo marraskuussa 2023 Economist -lehdelle antamassaan haastattelussa.



Tuolloin presidentti Volodymyr Zelenskyi ja maan siviilijohto väittivät vielä hanakasti vastahyökkäyksen etenevän, ja Zelenskyi kiirehtikin kumoamaan Zaluzhnyin kommentteja julkisuudessa.



Alkuvuodesta 2024 Zaluzhnyi erotettiin tehtävästään Ukrainan asevoimien komentajana. Hänet korvasi tehtävässä maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi. Zaluzhnyi nimitettiin Ukrainan Britannian-suurlähettilääksi maaliskuussa.