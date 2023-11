Ukraina: Venäjä menetti päivässä yli 1 100 sotilasta ja 25 panssarivaunua – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Venäjällä tulee todennäköisesti olemaan merkittäviä haasteita lähettää joukkoja muilta alueilta vastaamaan Ukrainan Dneprjoen itärannan hyökkäyksiin, jos alueella olevat verrattain heikot venäläisyksiköt ja vielä käyttämättömät reservit Hersonin suunnalla eivät pysty vastaamaan operaatioon, arvioi yhdysvaltainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).