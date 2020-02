Ukraina-suhteista vastaava vaihtuu Kremlissä

Venäjällä vaihtui tammikuussa hallitus, ja tässä yhteydessä Kozak siirtyi varapääministerin paikalta presidentinhallinnon varajohtajaksi. Sen jälkeen Venäjällä on spekuloitu, että hän saa hoitaakseen Ukraina-asiat Surkovin sijasta. Surkovin on kerrottu itse eronneen, koska Moskovan Ukraina-politiikassa on tapahtunut "suunnanmuutos".