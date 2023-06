Ugandan presidentti: Yli 50 rauhanturvaajaa kuoli hyökkäyksessä Somaliassa

Ääri-islamistinen al-Shabaab, joka on tehnyt kuolettavia iskuja Somalian keskushallintoa vastaan yli vuosikymmenen ajan, on ilmoittanut olevansa vastuussa 26. toukokuuta tapahtuneesta iskusta.

Kaksi komentajaa joutuu virheen vuoksi sotaoikeuteen

Hallinnon kannattajien ja Afrikan unionin sotilaat muodostavat 20 000 jäsenen Atmis-joukot, joilla on edeltäjäänsä Amisom-joukkoja hyökkäävämpi tehtävä. Joukot on koottu Ugandasta, Burundista, Djiboutista, Etiopiasta ja Keniasta, ja niitä on sijoitettu Somalian etelä- ja keskiosiin. Joukkojen tavoitteena on siirtää vastuu alueen turvallisuudesta Somalian asevoimille ja poliisille vuoteen 2024 mennessä.