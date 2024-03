SM-liigan superlupaus paljastaa – tämä joka-aamuinen tapa tykkikauden taustalla: "Haluan mennä eteenpäin"

Huippulupaavan Nymanin mukaan läpimurtokauden taustalla on – kuinkas muutenkaan – kova työ.

Tomi Natri /All Over Press

Työ on kantanut hedelmää, mikä motivoi työskentelemään entistä kovemmin.

– Mikä sen parempaa nuorelle pelaajalle kuin huomata, ettei se treenaaminen olekaan ihan turhaa. Se antaa lisäboostia. Kun tulee hallille maanantaiaamuna, tietää että on mukava mennä salille ja treenaamaan täysillä, kun kehitystä tulee.

Nyman kertoo pyrkineensä kehittämään viime kesän ja kuluvan kauden aikana erityisesti aerobista kuntoaan. Aamut alkavat ennen Ilveksen joukkueharjoituksia kuntopyörän selässä. Halu mennä eteenpäin pelaajana on kova.

– Joka aamu yritän sen puoli tuntia ennen kuin treenit alkavat polkea pyörällä. Kun miettii, kuinka monta treenipäivää kaudessa on, sitä kautta se tulee, ja se kunto pysyy koko kauden, Nyman sanoo.

– Nuorelle pelaajalle se on tosi tärkeää, kun se tietty taso ei ole niin korkealla kuin korkeneemmilla ja vanhemmilla pelaajilla.

Tomi Natri /All Over Press

Työn tulokset ovat näkyneet kaukalossa. Nyman on muodostanut lähes koko kauden ajan Ilveksen tuhoisan ykkösnyrkin Oula Palven ja Eemeli Suomen kanssa. Palve ja Suomi löytyvät pistepörssin kärkikolmikosta. Kauden aikana 12 Ilveksen ottelusta sivussa ollut Nyman on kerännyt 47 ottelussa upeat tehot 23+17=40 ja on ottelukohtaisella pistekeskiarvolla mitattuna pistepörssissä 11:ntenä.