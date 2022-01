Tutkijat varoittavat ruoan jakamisesta kavereiden kanssa – monella ongelmallinen ajatusvinouma

Kanadalaistutkimuksen mukaan jaettaviksi tarkoitetut ruoat hämärtävät ihmisten käsitystä syömistään kaloreista, mikä voi johtaa painonnousuun. Ihmiset näyttävät ajattelevan, että kun annos on tarkoitettu useammalle syöjälle, siitä voi napsia ruokaa ilman huolta lihomisesta – aivan kuin syödyt kaloritkin jaettaisiin.

Tutkimuksen pääkirjoittaja ja markkinoinnin apulaisprofessori Nükhet Taylor Ryersonin yliopistosta sanoo The Times -lehdelle, että tämä on pulmallista painonhallinnan kannalta. Ongelmaa ei lievitä se, että ruoan jakamisesta on tullut viime vuosina suosittua.