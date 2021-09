Tutkijat kehittivät syöpärokotteen, joka perustuu Astra Zenecan koronarokotteessa käytettyyn teknologiaan

Rokotteen kehittäminen on kliinisiä tutkimuksia edeltävässä vaiheessa, jossa sitä on tutkittu eläinkokein. Hiirillä testattuna syöpärokote nosti syöpää tuhoavien t-solujen tasoja. T-solut ovat myös ihmisellä valkosoluja, jotka taistelevat syöpää vastaan.

Immunoterapia on hoito, jossa vahvistetaan elimistön omaa immuunireaktiota syöpää vastaan. Immunoterapia toimii osalla potilaista heikommin ilmeisesti siksi, että osalla ihmisistä T-solujen määrä veressä on alhainen.

Kliiniset kokeet määrä aloittaa tänä vuonna

Yleisin vektorirokotteiden kuljettajavirus on adenovirus, jota käytetään myös Astra Zenecan koronarokotteessa. Adenovirus aiheuttaa luonnossa enimmäkseen hengitystieinfektioita, kuten flunssaa. Koronarokotteen adenovirus on käsitelty niin, että se on elimistölle harmiton eikä se lisäänny ihmisen elimistössä.