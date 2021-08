Turun terrori-iskujen sankari Hassan Zubier muuttui yhdessä yössä valehtelijaksi – avautuu nyt Ylen dokumentissa: "Ihmiset ovat unohtaneet, mitä tein sinä päivänä"

Zubier kärsii kivuista yhä

Zubierin elämästä kirjoitetaan kirja

Työnsarkaa riittää, sillä Gyllenberg on joutunut selvittämään juurta jaksain, mikä lopulta on totta ja mikä ei.

Zubier antoi aiemmin itsestään valheellisen kuvan julkisuuteen ja kaikki tarinat on nyt käytävä läpi – on ruodittava esiin vain se, mikä on totuudenmukaista.

– On vaikea vastustaa kiusausta porautua syvemmälle arvoitukseen, joksi hän on muodostunut. Haluan tietää, millaiset kokemukset muovasivat hänet siksi, mikä hän on. Voinko luottaa siihen, että hän on rehellinen nyt? Gyllenberg pohtii.