Tuore puolustusvoimain komentaja: Suomi vähentämässä kansainvälisiä sotaharjoituksia

Suomi on osallistunut viime aikoina kansainvälisiin harjoituksiin niin vilkkaasti, että puolustusvoimien on arvioitu olevan jo kapasiteettinsa ylärajalla.

Venäjä aloitti massiiviset harjoitukset

Koko ajan lisääntyvät sotaharjoitukset ovat leimanneet koko Suomen lähialuetta niin Naton kuin Venäjänkin osalta. Lähiviikkoina Venäjän on myös määrä pitää laajat Tsentr-sotaharjoitukset arktisella alueella.

Maanpuolustustahto laskenut



Kivinen astui eilen virkaansa ja piti tänään ensimmäisen mediatapaamisensa. Hänen kaudellaan puolustusvoimille on luvassa paljon muitakin haasteita kuin Venäjän harjoittelu.

Komentajan kaudelle osuu suuria hankintoja kuten hävittäjä- ja laivastohankinnat, mutta kenties vielä suurempi haaste on suomalaisten puolustustahto, joka on laskenut ja nuorten ihmisten kohdalla suorastaan romahtanut.

Tulos on pudonnut selvästi. Luku on ollut näin alhainen viimeksi 80-luvulla.

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen myöntää että asiaa on selvitettävä lisää.

– Meidän pitää Puolustusvoimissakin kommunikoida näistä asioista eri tavalla kuin mitä tässä pitkän historian aikana on tehty. Jos katson vaikka omiakin lapsiani, niin kyllä he ovat valmiita puolustamaan tätä suomalaista elämäntapaa ja läheisiään ja muita ihan samalla tavalla kuin mekin olimme vastaavassa iässä. Tässä on varmaan tällaista narratiiviasiaakin, jota pitää kehittää, Kivinen pohtii.