Tuore maailmanmestari latasi kovaa kritiikkiä yleisurheilun muutosehdotuksesta – "Jos niin tapahtuu…"

World Athletics on pohtinut merkittävää uudistusta pituushyppyyn, sillä se suunnittelee korvaavansa ponnistuslankun ponnistusalueella. Uudistusehdotus on herättänyt runsaasti keskustelua ja kritiikkiä yleisurheiluväen keskuudessa.

– Minä pidän pituushyppyä yhtenä vaikeimmista lajeista lankun ja siihen vaadittavan tarkkuuden vuoksi. Sinun täytyy juosta kuin pikajuoksija ja osua lankulle täydellisesti. Se on pituushypyn vaikein osuus. Hyppy itsessään on helppo. Vaikein osuus on juoksu, Tentoglou pohjustaa Reutersin mukaan.