Tuore kirja kuninkaallisista paljastaa: Prinssi Harry ei olisi luopunut Dianan sormuksesta kenellekään muulle kuin Catherinelle

Epäitsekäs teko veljen puolesta

/All Over Press

/All Over Press

Sormus ei saanut päätyä kenelle tahansa

Christopher Andersenin uudessa kirjassa, Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, kerrotaan, että Harry jopa vakuutti Williamin palaamaan yhteen tämän erottua Katesta hetkellisesti.