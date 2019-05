Tulli varoittaa hengenvaarallisista lääkeväärennöksistä – todennäköisesti niitä on päätynyt myös laittomille markkinoille

Tullilaboratorion tutkimuksissa lääketableteista on löydetty alpratsolaamin sijasta vaikutuksiltaan voimakasta U-47700-nimistä opioidia, joka on hengenvaarallista, ja sille ei ole minkäänlaista laillista käyttöä. U-47700-nimistä opioidia sisältävät tabletit jäljittelevät ulkoisesti muun muassa tuotemerkillä Xanax myytäviä lääketabletteja.

Tullin mukaan lääkeväärennökset on hankittu ulkomaisilta verkkosivustoilta pääasiallisesti omaan käyttöön, mutta on todennäköistä, että lääkeväärennöksiä on päätynyt myös laittomille markkinoille. Suomeen lääkkeet on toimitettu rahti- ja postilähetyksinä.