Tulivuori purkautuu Indonesiassa – tsunamivarotus annettu

Indonesiassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu turvaan tulivuorenpurkauksen vuoksi. Tulivuoren lähellä sijaitseva lentokenttä on suljettu, ja tulivuoren sisuksistaan syöksemän materiaalin vuoksi on annettu tsunamivaroitus.



Sulawesin saaren pohjoisosassa sijaitsevan Mount Ruang -tulivuoren purkaus alkoi jo eilen, ja vuori on sen jälkeen purkautunut viisi kertaa. Viranomaiset ovat nostaneet neliportaisen hälytysjärjestelmän uhkatason korkeimmalle tasolle.