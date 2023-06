Tulipalo aiheutti miljoonavahingot Joensuun keskustassa – kuusikymppisen miehen epäillään sytyttäneen palon tahallaan

Epäilty on ollut esitutkinnan aikana tutkintavankeudessa. Hän on kiistänyt teon kokonaan.

Aamuyöinen hälytys

Jutun esitutkinta on nyt valmistunut ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Syytteennoston määräpäivä on 6. heinäkuuta.