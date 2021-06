"Tuli jonon ohi" -vaalimainosten poistaminen yllätti perussuomalaiset – piirijohtaja pitää kritiikkiä perättömänä: "Aika erikoista"

Ulkomainosyhtiö JCDecaux yhdessä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kanssa on päättänyt poistaa perussuomalaisten asuntojonoja koskevat kuntavaalimainokset iltaan mennessä.

Nieminen: Kritiikki on perätöntä

Niemisen mukaan vaalimainokseen kohdistunut kritiikki on peräisin puolueen poliittisilta vastustajilta, eikä kritiikissä ole perää.

Asuntojonoja koskevia mainoksia on arvosteltu muun muassa harhaanjohtaviksi ja rasistisiksi.

– Jos katsotaan tarkemmin asukasvalinnan kriteerejä. Kriteeriluokissa on paljon ihmisiä ja valintoja on tehtävä, sitten joku valitaan ja joku ei. Se ei ole millään tavoilla avointa. Emme ole missään todenneet, että tämä ongelma olisi pelkästään riippuvainen maahanmuuttajista. Se on paljon isompi kokonaisuus.