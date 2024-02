Tuleva presidentti Alexander Stubb kokoaa kabinettiaan – näin tutkijat ennakoivat kokoonpanoa

– Haluaisin kabinettiin yhden henkilön, jolla on vahva kokemus rauhanvälityksestä, ja sitten haluaisin yhden henkilön, jolla on vahva kokemus tai näkemys Natosta. Pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että nyt kun meidän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on omalla tavallaan vähän monisäikeisempää kuin aiemmin, että kabinetissa olisi henkilöitä, joilla on läheinen kytkös ulkoasiainministeriöön, mutta myös puolustusministeriöön. Eli tältä pohjalta se varmasti lähtee liikkeelle.